Задержаны два петербуржца за организацию нарколаборатории в Псковской области

В Псковской области задержаны два петербуржца, которые подозреваются в организации нарколаборатории. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Двух жителей Санкт-Петербурга поймали сотрудники правоохранительных органов 1 октября около деревни Щир Стругокрасненского района. Задержанные рассказали, что в деревне Дряжно Плюсского района в частном доме они изготавливали наркотическое средство «мефедрон». Сбывать его планировалось в Санкт-Петербурге.

В ходе осмотра места происшествия, прилегающей территории и жилого дома в деревне Дряжно были изъяты приспособления для изготовления наркотических средств, в том числе стеклянная колба с жидкостью желтоватого цвета и металлический чан, на дне которого обнаружено вещество коричневого цвета. Эксперты пришли к выводу, что жидкость содержит в своем составе мефедрон (4-метилметкапитон) массой 243,8 грамм.

Ход и результаты расследования уголовного дела, возбуждённого по части 4 статьи 228.1 УК РФ, взяты прокуратурой района на контроль. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.