Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Происшествия / Преступление

Задержаны два петербуржца за организацию нарколаборатории в Псковской области

14 октября 2020 года, 13:02

 В Псковской области задержаны два петербуржца, которые подозреваются в организации нарколаборатории. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Двух жителей Санкт-Петербурга поймали сотрудники правоохранительных органов 1 октября около деревни Щир Стругокрасненского района. Задержанные рассказали, что в деревне Дряжно Плюсского района в частном доме они изготавливали наркотическое средство «мефедрон». Сбывать его планировалось в Санкт-Петербурге.

В ходе осмотра места происшествия, прилегающей территории и жилого дома в деревне Дряжно были изъяты приспособления для изготовления наркотических средств, в том числе стеклянная колба с жидкостью желтоватого цвета и металлический чан, на дне которого обнаружено вещество коричневого цвета. Эксперты пришли к выводу, что жидкость содержит в своем составе мефедрон (4-метилметкапитон) массой 243,8 грамм.

Ход и результаты расследования уголовного дела, возбуждённого по части 4 статьи 228.1 УК РФ, взяты прокуратурой района на контроль. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

В Псковской области обнаружен новый очаг распространения коронавируса
Открылась выставка «Собор церковного искусства Пскова»
«Странное впечатление» произвёл Псков на журналиста Алексея Пивоварова
Путин объявил о регистрации второй российской вакцины от коронавируса
Снижение налоговой ставки для потребкооперации предлагается в Псковской области
Ольга Любимова оценила результаты реализации нацпроекта «Культура» в Псковской области
На 19 лет отправили жителя Острова в колонию за двойное убийство и поджог
Яммская школа переведена на дистанционное обучение
Детский творческий кластер планируется создать в Пскове

Комментарии

Авторизация
No comments
От мошенника ушла жена, на карту которой он собирал деньги

Происшествия / Правосудие
12 марта 09:18

От мошенника ушла жена, на карту которой он собирал деньги

В Стругах Красных удалось раскрыть дистанционное мошенничество, связавшее жертву из Петербурга и преступника из Калининграда
Самые интересные находки псковских таможенников последнего времени

Происшествия / Преступление
4 марта 10:55

Самые интересные находки псковских таможенников последнего времени

Сигареты в деревянных досках и щепках, книга с автографом Булгакова, золото, деньги и «Айфоны»
Десятиклассник из Печорского района избил учительницу

Происшествия
21 февраля 13:09

Десятиклассник из Печорского района избил учительницу

В интернете появилось шокирующее видео с урока в Лавровской гимназии Печорского района