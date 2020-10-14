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Общество / Здоровье

У 64 человек за сутки выявили коронавирус в Псковской области

14 октября 2020 года, 12:31

За сутки 13 октября COVID-19 выявили у 64 человек в Псковской области, сообщает официальный Telegram-канал региона.

Всего с начала пандемии заболели 6 тыс. 208 человек. Больше всего новых случаев заболевания коронавирусом выявили в Пскове - 32 (всего 2 тыс. 14) и в Великих Луках — 14 (всего 1 тыс. 265). 5 человек заразились в Плюсском районе (всего 114) и 3 — в Островском (всего 425). По 2 инфицированных человека выявили в Печорском (всего 117), Великолукском (всего 244) и Псковском (всего 508) районах. В Бежаницком (всего 81), Куньинском (всего 56), Палкинском (всего 72) и Усвятском (всего 30) районах добавились по одному COVID-больному.

За последние сутки поправились 37 человек. С начала пандемии от коронавируса выздоровели 4 тыс. 279 человек. Число умерших не изменилось — 67 человек.

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