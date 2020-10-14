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Общество / Здоровье

Открылся великолукский филиал областной инфекционной больницы

14 октября 2020 года, 11:20

Открылся великолукский филиал Псковской областной инфекционной больницы. Первых пациентов медцентр, который рассчитан на 100 коек, примет 14-15 октября, сообщает официальный Телеграм-канал Псковской области.

Штат медицинского учреждения укомплектован полностью. Также в больнице установлено всё необходимое оборудование.

Медицинский центр в Великих Луках, как и в Пскове, построен по поручению президента России Владимира Путина. Работа велась силами Военно-строительного комплекса Минобороны РФ. Псковский корпус больницы заработал несколько раньше — около недели назад.

В Пскове же теперь идёт строительство детского отделения инфекционной больницы. Сдать его планируется в ноябре. 

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