Открылся великолукский филиал областной инфекционной больницы

Открылся великолукский филиал Псковской областной инфекционной больницы. Первых пациентов медцентр, который рассчитан на 100 коек, примет 14-15 октября, сообщает официальный Телеграм-канал Псковской области.

Штат медицинского учреждения укомплектован полностью. Также в больнице установлено всё необходимое оборудование.

Медицинский центр в Великих Луках, как и в Пскове, построен по поручению президента России Владимира Путина. Работа велась силами Военно-строительного комплекса Минобороны РФ. Псковский корпус больницы заработал несколько раньше — около недели назад.

В Пскове же теперь идёт строительство детского отделения инфекционной больницы. Сдать его планируется в ноябре.