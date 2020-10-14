О судьбе проституток из Острова рассказало Псковское агентство информации

О судьбе проституток, которых 33-летняя сутенерша из Острова держала в своем двухкомнатном притоне, рассказало Псковское агентство информации. Девушек в островском борделе удерживали насильно: забрали паспорта, следили за всем передвижениями, не давали денег, а при любой попытке сопротивляться или сбежать — избивали и угрожали убийством.

Секс-рабынь островичка находила с помощью своих знакомых, которые привозили ей малообеспеченных девушек с трудной судьбой. Таким образом в островский бордель попали три девицы 25-30 лет из Плюссы, Красногородска и Смоленска и 16-летняя школьница. Оперативники предполагают, что на самом деле девушек было больше. Корреспондент Псковского агентства информации отмечает, что об одной сбежавшей известно точно. Ее выручил и довез до родного Смоленска дальнобойщик.

Работать проституткам приходилось и на трассе М9, и на вечеринках в саунах и квартирах. Помимо дежурств на трассе сутенерша использовала девушек в качестве наркокурьеров, а когда «мамки» не было дома, девушки оставались на хозяйстве и кормили ее детей.

Вместо оплаты «работодательница» обе6спечивала подопечных едой, алкоголем, сигаретами, рабочей «униформой» и презервативами.

Ранее оперативники уже задерживали островичку за сутенерство. Однако, условный срок 33-летнюю женщину ничему не научил и в 2018 она взялась за старое.

На сегодняшний день уголовное дело уже передали в суд, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области. Следственное управление СК России по Псковской области предъявило женщине обвинение в совершении преступлений, предусмотренных статьями 240 и 241 УК РФ (организация занятия проституцией и вовлечение в это других лиц).

Основательница криминального бизнеса ожидает суда в СИЗО Пскова, а девушки из притона отправились по домам и даже нашли себе работу.