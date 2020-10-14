Медицинский полис теперь выдают прямо в перинатальном центре в Пскове

Получить полис для новорожденного теперь можно в Псковском роддоме, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области. В начале этого года в Псковском перинатальном центре и в роддоме в Великих Луках открыли кабинеты отделения ЗАГС, которые позволяют оформить свидетельство о рождении, не посещая ЗАГСы.

Новый отдел начал пользоваться спросом, поэтому спектр услуг решили расширить. Теперь в Пскове мама с младенцем может получить еще и полис, который будут выдавать в день выписки ребёнка.

«Это даст возможность мамочкам сразу же прикрепиться к поликлинике, не выходя из перинатального центра, и тем самым приблизит все виды соцуслуг к населению», - сообщили в комитете по здравоохранению.

Полис и свидетельство о рождении выдаются практически моментально.

Раньше после выписки необходимо было сходить в ЗАГС и в страховую компанию – что маме с новорожденным малышом сделать достаточно сложно.