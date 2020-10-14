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Общество / Важная дата

С днём основания Опочки поздравил жителей губернатор

14 октября 2020 года, 09:11

С днём основания Опочки поздравил жителей города губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

С днём основания Опочки поздравил жителей губернатор

Фото из Instagram губернатора

«У Опочки славная и богатая история. Впервые она была упомянута в летописи 606 лет назад, и до сих пор остаётся интересным, необычным городом, где современные проекты благоустройства соседствуют со старинными постройками и памятниками архитектуры», - отметил глава региона.

Он назвал Опочку городом смелых и трудолюбивых людей, полных энергии и желания изменить мир вокруг себя. Губернатор выразил уверенность, что опочане воплотят ещё множество идей, которые послужат на благо и развитие родного края. «От всего сердца желаю Опочке процветания, а жителям – мира, добра, оптимизма, радости и благополучия в каждом доме! С праздником!» - заключил Михаил Ведерников. 

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