С днём основания Опочки поздравил жителей губернатор

«У Опочки славная и богатая история. Впервые она была упомянута в летописи 606 лет назад, и до сих пор остаётся интересным, необычным городом, где современные проекты благоустройства соседствуют со старинными постройками и памятниками архитектуры», - отметил глава региона.

Он назвал Опочку городом смелых и трудолюбивых людей, полных энергии и желания изменить мир вокруг себя. Губернатор выразил уверенность, что опочане воплотят ещё множество идей, которые послужат на благо и развитие родного края. «От всего сердца желаю Опочке процветания, а жителям – мира, добра, оптимизма, радости и благополучия в каждом доме! С праздником!» - заключил Михаил Ведерников.