Вера Емельянова о происшествии с великолукскими школьниками: С этим фактом необходимо детально разобраться

Первый вице-губернатор Псковской области Вера Емельянова заявила, что с фактом происшествия с детьми в школе № 7 города Великие Луки необходимо детально разобраться. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона, об этом она сказала по итогам заседания межведомственной комиссии 13 октября, участие в котором приняли представители профильных региональных комитетов, Роспотребнадзора и правоохранительных органов, а также руководство города Великие Луки и уполномоченная по правам ребенка в Псковской области.

«Очень важно предпринять все необходимые меры, чтобы любые мероприятия с участием детей были абсолютно безопасными», — подчеркнула вице-губернатор. Она также дала ряд поручений руководству администрации Великих Лук и региональному Комитету по здравоохранению. Они касаются организации психологической помощи детям, почувствовавшим недомогание, их семьям, а также подготовки методических рекомендаций учреждениям образования по проведению массовых мероприятий в регионе в условиях пандемии.

Напомним, 5 октября во время торжественной линейки по случаю присвоения великолукской школе № 7 имени Антона Злобина 13 детей почувствовали недомогание. Ребята из разных классов жаловались на головокружение, слабость, озноб, некоторые — на тошноту. На мероприятии присутствовал дежурный медицинский персонал. Благодаря этому в кратчайшие сроки все школьники были госпитализированы в Великолукскую межрайонную больницу. Еще один ребенок с аналогичными симптомами поступил в учреждение здравоохранения вечером того же дня. Всем детям была оказана своевременно необходимая помощь.