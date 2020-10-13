Псковский бизнес-омбудсмен нашёл способ помочь владельцам фуд-траков

Уполномоченный по правам предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылёв предлагает принять документ, который позволит фуд-тракам и автолавкам свободно передвигаться по всем районам региона и парковаться в любых местах, но в соответствии с Правилами дорожного движения. Об этом бизнес-омбудсмен сообщил «Российской газете».

В настоящее время на мобильные точки общественного питания и автолавки распространяются те же правила, что и на нестационарные торговые объекты. То есть предприниматель обязан согласовать с муниципалитетом точку базирования, а если он решит переехать, то потребуется новое согласование. Аркадий Мурылёв отметил, что привязка автолавки или фуд-трака к определенному месту противоречит главному принципу развозной торговли — мобильности.

Он рассказал, что комиссия по согласованию мест расположения нестационарных торговых объектов в Пскове уже дважды отказывала владельцу фуд-трака, потому что он выбирал для размещения локации в охранной зоне объекта культурного наследия.

Аркадий Мурылёв уверен, что упрощение правил работы для мобильной торговли даст возможность создать новые рабочие места и позволит ликвидировать нехватку объектов туристического сервиса в центре Пскова.

Также автолавки получат возможность ездить в отдалённые населённые пункты. При этом Аркадий Мурылёв предлагает оказывать поддержку предпринимателям для развития торговли на селе, например, компенсировать часть затрат на топливо.