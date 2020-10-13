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Транспорт / Инфраструктура

Участки улицы Труда и улицы Волкова в Пскове закроют на два дня с 16 октября

13 октября 2020 года, 17:51

Участки улицы Труда от улицы Леона Поземского до улицы Школьной и улицы Волкова от улицы Труда до улицы Леона Поземского закроют для движения транспорта на два дня, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе муниципалитета. На этих участках будет производится работа по замене инженерных сетей и восстановлению дорожного покрытия в рамках реконструкции улицы Леона Поземского. 

Проезд запретят с 13:00 16 октября до 24:00 18 октября.

В качестве объезда рекомендуется использовать улицы Леона Поземского, Олега Кошевого и Школьную. Администрация города приносит извинения за доставленные неудобства и просит учитывать изменённую схему проезда при выборе маршрута.

Ранее сообщалось о запрете проезда по части улицы Некрасова 16 октября.

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