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Общество / Здоровье

Ярмарка «Покровский торг» отменена из-за роста заболеваемости коронавирусом

13 октября 2020 года, 17:32

Осенняя ярмарка «Покровский торг», которая должна была состояться 17 октября, отменена в связи с подъёмом заболеваемости коронавирусом в Псковской области, сообщает Подворье Псково-Печерского монастыря в своем Instagram-аккаунте.

Ярмарка «Покровский торг» отменена из-за роста заболеваемости коронавирусом

Фото из Instagram-аккаунта Подворья Псково-Печерского монастыря

Роспотребнадзор по Псковской области не согласовал проведение ярмарки из-за прироста числа заболевших и продления ограничительных мер до 1 ноября.

«Настоятель подворья Псково-Печерского монастыря иеромонах Анатолий выражает сердечную благодарность всем, кто планировал участие в осенней ярмарке «Покровский Торг», приуроченной к празднику «Покрова Пресвятой Богородицы», - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что за сутки 12 октября в Псковской области коронавирус подтвердился у 64 человек. При этом ни один человек не выздоровел. 

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