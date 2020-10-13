Ярмарка «Покровский торг» отменена из-за роста заболеваемости коронавирусом

Осенняя ярмарка «Покровский торг», которая должна была состояться 17 октября , отменена в связи с подъёмом заболеваемости коронавирусом в Псковской области, сообщает Подворье Псково-Печерского монастыря в своем Instagram-аккаунте.

Роспотребнадзор по Псковской области не согласовал проведение ярмарки из-за прироста числа заболевших и продления ограничительных мер до 1 ноября.

«Настоятель подворья Псково-Печерского монастыря иеромонах Анатолий выражает сердечную благодарность всем, кто планировал участие в осенней ярмарке «Покровский Торг», приуроченной к празднику «Покрова Пресвятой Богородицы», - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что за сутки 12 октября в Псковской области коронавирус подтвердился у 64 человек. При этом ни один человек не выздоровел.