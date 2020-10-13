5,6 километров дороги отремонтируют в Плюсском районе

5,6 километров дороги Заполье – Гдов в Плюсском районе отремонтируют на средства национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области.

Управление автомобильных дорог Псковской области уже заключило контракт на ремонт автомобильной дороги на сумму 82,7 млн рублей. Победителем электронного аукциона стала дорожно-строительная организация «ДАФ».

Подрядчик приведет в порядок три участка трассы: около 1 км между деревнями Комарово и Почап; 3,5 км между Березицами и Заруденье и более 1 км подъезда к деревне Ляды.

В ходе подготовительного этапа подрядчик устроит водоотводные канавы, спланирует откосы и дно кюветов и канав, расчистит дорогу от деревьев и кустарников, которые мешают полосе отвода. Далее ремонтники срежут старое асфальтобетонное покрытие на глубину до 5 см и восстановят виражи и обочины.