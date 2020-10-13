Комитет экономического развития Псковской области предложил нанести на карты Россельхозбанка вяленого снетка

Россельхозбанк поддержит развитие региональных брендов с помощью номинации «Загляните на огонёк» для продукции, привлекательной для гастротуризма. Также Банк выпустит карты с изображением региональных брендов. Об этом сообщила Первый заместитель Председателя Правления АО «Россельхозбанк» Ирина Жачкина на выставке «Золотая осень» в Москве. В ходе мероприятия Ирина Жачкина рассказала о растущей роли фермерской продукции в сельском хозяйстве и ее вкладе в качественное питание россиян.

«На всероссийском конкурсе региональных брендов у Россельхозбанка – своя номинация. Называется она «Загляните на огонёк», и за победу в ней будут бороться фермерские продуктовые бренды, которые привлекают туристов. Прекрасный пример такого бренда – огуречное варенье, которым славится одна из самых красивых деревень России – Вятское в Ярославской области. Вятские огурцы выращиваются под открытым небом на черноземной почве без полива, их вкус и старинные рецепты приготовления известны далеко за пределами региона. Другой пример – соль из города Старая Русса в Новгородской области. Как и тысячу лет назад, ее получают выпариванием воды из уникальных старорусских минеральных источников. Передаваемые из поколения в поколение традиции, принадлежность к культуре и истории конкретного места и неизменное качество – вот что такое настоящие региональные бренды. Мы верим, что наши фермеры обогатят списки известнейших брендов десятками новых, которые будут радовать как россиян, так и иностранных потребителей. В честь региональных брендов мы нанесем их изображения на банковские карты», – сказала Ирина Жачкина.

Первый заместитель также провела викторину для слушателей и участников дискуссии: те, кто смог угадать региональную принадлежность того или иного бренда по названию, получили призы.

Региональные бренды производятся силами крестьянско-фермерских хозяйств (КФХ). По данным Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка, за 10 лет производство продукции у КФХ выросло в 4,5 раза и достигло 804 млрд рублей. При этом доля фермеров в общем объеме производства увеличилась с 1% в 1992 году до 14%.

«Для Псковской области сельское хозяйство и пищевая промышленность не просто приоритеты экономического развития, но и исторически сложившаяся специализация, – отметил председатель Комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрей Михеев. – Богатая история Псковщины, которая связана в том числе с культурным обменом жителей региона с народами наших прибалтийских соседей, помноженная на экономическую специализацию, создают значительный потенциал в развитии экологического и гастрономического туризма».

По его словам, проект Россельхозбанка по выпуску банковских карт с изображениями региональных продуктовых брендов также может стать одним из инструментов реализации региональной стратегии по развитию указанных приоритетов экономического развития.

«Здесь мы можем выделить как исторический псковский продукт – вяленый снеток, так и нашу сравнительно новую сельскохозяйственную специализацию – мясные деликатесы», – обратил внимание Андрей Михеев и добавил, что в ближайшее время с Банком будут проведены переговоры, чтобы определить дальнейшие механизмы взаимодействия в этом направлении сотрудничества.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.