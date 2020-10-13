Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Транспорт / Инфраструктура

Проезд по части улицы Некрасова в Пскове запретят 16 октября

13 октября 2020 года, 16:23

16 октября с 10:00 до 18:00 в Пскове закроют для автомашин часть улицы Некрасова. Проезд будет запрещён на участке между Комсомольским и Музейным переулком, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе муниципалитета.

Проезд по части улицы Некрасова в Пскове запретят 16 октября

Перекрытие проезжей части связано с проведением работ по реконструкции памятника федерального значения «Поганкины палаты».

В качестве объезда при движении от Октябрьского проспекта автомобилистам предлагаются Комсомольский переулок и улица Свердлова, при движении к Октябрьскому проспекту — улица Советская. Администрация города приносит извинения за доставленные неудобства и просит учитывать изменённую схему проезда при выборе маршрута.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Комитет экономического развития Псковской области предложил нанести на карты Россельхозбанка вяленого снетка
Двух великолукских подростков поймали на краже ВАЗа
19 туров в Псковскую область были забронированы по программе туристического кешбэка
Пожароопасный период в Псковской области объявлен завершённым
Стрелки заменили на путях следования «Ласточек» в Псковской области
На 97% выполнен капремонт братского захоронения на улице Юбилейной в Пскове
Пранкер Лексус о беседе с датскими депутатами: Мы свои цели выполнили
Трёх направлявшихся за границу иностранцев поймали в пыталовском лесу
Торговый центр «Леруа Мерлен» в Пскове откроется в конце октября

Комментарии

Авторизация
No comments
Зелененький он был

Транспорт / Автопарк
28 сентября 17:54

Зелененький он был

Небывалая партия автобусов поступит в регион до конца года
ОСАГО без техосмотра во время карантина

Транспорт / Автопарк
16 июня 13:27

ОСАГО без техосмотра во время карантина

Как оформить электронный полис ОСАГО без диагностической карты и техосмотра онлайн?

Псковичи жалуются на пропавшие из автобусов петли

Транспорт / Автопарк
15 декабря 14:55

Псковичи жалуются на пропавшие из автобусов петли

Руководство автопарка ссылается на отсутствие финансов и полномочий