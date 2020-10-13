Проезд по части улицы Некрасова в Пскове запретят 16 октября

16 октября с 10:00 до 18:00 в Пскове закроют для автомашин часть улицы Некрасова. Проезд будет запрещён на участке между Комсомольским и Музейным переулком, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе муниципалитета.
16 октября с 10:00 до 18:00 в Пскове закроют для автомашин часть улицы Некрасова. Проезд будет запрещён на участке между Комсомольским и Музейным переулком, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе муниципалитета.
Перекрытие проезжей части связано с проведением работ по реконструкции памятника федерального значения «Поганкины палаты».
В качестве объезда при движении от Октябрьского проспекта автомобилистам предлагаются Комсомольский переулок и улица Свердлова, при движении к Октябрьскому проспекту — улица Советская. Администрация города приносит извинения за доставленные неудобства и просит учитывать изменённую схему проезда при выборе маршрута.