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Происшествия / Преступление

Двух великолукских подростков поймали на краже ВАЗа

13 октября 2020 года, 16:23

Великолукских подростков поймали на краже автомобиля ВАЗ — 2106 у местного жителя, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Машина числилась пропавшей с 30 сентября по 12 октября и была обнаружена на территории города в исправном состоянии. Похитителями отказались двое учащихся в возрасте 15 и 16 лет.

Они украли машину ВАЗ-21063 в городе Великие Луки с территории одного из домов на проспекте Гагарина. По имеющимся данным, несовершеннолетние установили на чужую машину аккумулятор и использовали ВАЗ для своих нужд.

Подростки дали признательные показания сотрудникам уголовного розыска ОМВД России по городу Великие Луки. В настоящее время по данному факту проводится проверка.

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