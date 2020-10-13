19 туров в Псковскую область были забронированы по программе туристического кешбэка

19 туров в Псковскую область на 665 тысяч рублей были забронированы в первый этап программы туристического кешбэка, сообщает официальный Telegram-канал региона. Средний чек путешествия составил 35 тысяч рублей, а длительность – 5 дней.

Специально для первого этапа программы, который проходил с 21 по 28 августа, туроператоры Псковской области разработали 60 маршрутов.