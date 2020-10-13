19 туров в Псковскую область были забронированы по программе туристического кешбэка

19 туров в Псковскую область на 665 тысяч рублей были забронированы в первый этап программы туристического кешбэка, сообщает официальный Telegram-канал региона. Средний чек путешествия составил 35 тысяч рублей, а длительность – 5 дней.
Специально для первого этапа программы, который проходил с 21 по 28 августа, туроператоры Псковской области разработали 60 маршрутов.
Фото Елены Лешкиной
Условия нового этапа программы туристического кешбэка в России, который пройдет с 15 октября по 5 декабря, стали еще выгоднее. Во-первых, окно продаж увеличилось до 1,5 месяцев, а путешествовать по кешбэку можно почти 3 месяца (с 15 октября по 10 января). Во-вторых, больше нет ограничения по минимальной стоимости - в программу добавились туры от 2 ночей.
Список туров можно посмотреть на сайте мирпутешествий.рф. Оплатить путешествие, чтобы вернуть 20% от стоимости, необходимо полностью по карте «Мир». Кешбэк составит не более 20 тысяч рублей.