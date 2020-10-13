Пожароопасный период в Псковской области объявлен завершённым. Соответствующий приказ был подписан 12 октября, сообщили «Псковской правде» в региональном комитете по природным ресурсам и экологии.

Решение об окончании пожароопасного сезона принято в связи с прохождением фронтальных осадков, снижением класса пожарной опасности в лесах региона по погодным условиям и отсутствием фактической горимости.

В ближайший месяц специалисты лесной службы комитета подведут итоги пожароопасного сезона. Также будут приняты организационные меры по устранению выявленных недоработок.