Стрелки заменили на путях следования «Ласточек» в Псковской области

Восемь стрелочных переводов заменили на путях следования «Ласточек», сообщили «Псковской правде» в службе корпоративных коммуникаций Октябрьской железной дороги - филиала ОАО «РЖД». В начале октября стрелочные переводы заменили на станциях Струги Красные и Владимирский Лагерь.

Работы выполнены в рамках обновления путевой инфраструктуры. Стрелочные переводы, которые были уложены на деревянные шпалы, заменили на усиленные элементы пути на железобетонных шпалах с рельсами. Новая конструкция рассчитана на более высокие нагрузки. Она позволит повысить надежность путей, по которым ежедневно осуществляется движение скоростных поездов «Ласточка» сообщением Санкт-Петербург – Псков и Псков – Великий Новгород – Петрозаводск, и обеспечить безопасность перевозок.

График движения поездов в ходе работ нарушен не был. Замену производили в технологические окна.