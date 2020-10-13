Пранкер Лексус о беседе с датскими депутатами: Мы свои цели выполнили

«Мы свои цели выполнили, получили ответы на те вопросы, которые нас интересовали», - прокомментировал пранкер Лексус (Алексей Столяров) беседу с датскими депутатами под видом эк-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской. Об этом он заявил в интервью Псковскому агентству информации .

По словам Лексуса, депутаты до конца не были уверены, что разговаривают с ненастоящей Тихановской, догадаться о происходящем они должны были после вопроса о публичных домах с животными. «Мы знали, что разговор на этом закончится», - отметил пранкер.

Также в интервью он рассказал, почему никогда не разыгрывает лидеров Ближнего Востока и Азии, на какой стадии международные лидеры «выкупают» пранкеров и объяснил, почему не работает с телевидением, а кроме того, раскрыл источник доходов.

Пранкер Лексус посетил Псковскую область в начале октября. Он побывал на экскурсиях по Псковскому кремлю и Изборску.