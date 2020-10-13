Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Важная дата

На 97% выполнен капремонт братского захоронения на улице Юбилейной в Пскове

13 октября 2020 года, 14:07

Капитальный ремонт на территории братского захоронения на улице Юбилейной в Пскове выполнили на 97%, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе муниципалитета.

«Осталось сделать косметическую уборку. Через несколько дней объект будет полностью готов»,- отметил директор подрядной организации Олег Темчинский.

На 97% выполнен капремонт братского захоронения на улице Юбилейной в Пскове

Фото пресс-службы муниципалитета

Восстановление кладбища приурочено к празднованию 75- летия Победы. Подрядная организация ООО «МАРТ» привела в порядок проход вдоль захоронения и демонтировала старые отмостки, железобетонные облицовочные плиты и декоративную брусчатку. Все конструкции были заменены на новые. Рабочие посеяли траву.

Надгробия были перемещены с основания на прилегающую зелёную зону. Их сохранили и скоро вернут на прежние места.

Общая стоимость капитального ремонта объекта составила более 5 миллионов рублей.

На территории братского захоронения воинов Советской Армии на улице Юбилейной расположены 392 могилы солдат, которые погибли при освобождении Пскова от немецко- фашистский захватчиков в 1944 году.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Комитет экономического развития Псковской области предложил нанести на карты Россельхозбанка вяленого снетка
Двух великолукских подростков поймали на краже ВАЗа
Проезд по части улицы Некрасова в Пскове запретят 16 октября
19 туров в Псковскую область были забронированы по программе туристического кешбэка
Пожароопасный период в Псковской области объявлен завершённым
Стрелки заменили на путях следования «Ласточек» в Псковской области
Пранкер Лексус о беседе с датскими депутатами: Мы свои цели выполнили
Трёх направлявшихся за границу иностранцев поймали в пыталовском лесу
Торговый центр «Леруа Мерлен» в Пскове откроется в конце октября

Комментарии

Авторизация
No comments
Кое-кому в Пскове ышышыш

Общество
13 октября 12:11

Кое-кому в Пскове ышышыш

Студентка ПсковГУ – о том, как она научила своих подруг не «встречаться» с парнями, а «мазать шаньги»
Горький опыт

Общество / Здоровье
13 октября 12:05

Горький опыт

Что означает горечь во рту?
Ни шагу вперёд

Общество / Здоровье
9 октября 15:04

Ни шагу вперёд

Что стоит за болью в спине