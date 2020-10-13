На 97% выполнен капремонт братского захоронения на улице Юбилейной в Пскове

«Осталось сделать косметическую уборку. Через несколько дней объект будет полностью готов»,- отметил директор подрядной организации Олег Темчинский.

Капитальный ремонт на территории братского захоронения на улице Юбилейной в Пскове выполнили на 97%, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе муниципалитета.

Восстановление кладбища приурочено к празднованию 75- летия Победы. Подрядная организация ООО «МАРТ» привела в порядок проход вдоль захоронения и демонтировала старые отмостки, железобетонные облицовочные плиты и декоративную брусчатку. Все конструкции были заменены на новые. Рабочие посеяли траву.

Надгробия были перемещены с основания на прилегающую зелёную зону. Их сохранили и скоро вернут на прежние места.

Общая стоимость капитального ремонта объекта составила более 5 миллионов рублей.

На территории братского захоронения воинов Советской Армии на улице Юбилейной расположены 392 могилы солдат, которые погибли при освобождении Пскова от немецко- фашистский захватчиков в 1944 году.