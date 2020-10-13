Трёх направлявшихся за границу иностранцев поймали в пыталовском лесу

В лесу у деревни Лединки Пыталовского района задержали трёх иностранцев, которые направлялись в сторону сопредельного государства. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

Задержанные оказались выходцами из стран Средиземноморского бассейна. Они собирались в обход пунктов пропуска попасть на территорию Евросоюза.

Все трое задержаны на 48 часов. Проводится комплекс административно-процессуальных действий и проверочных мероприятий, по результатам которых будет принято соответствующее процессуальное решение.

За незаконное пересечение границы предусмотрена уголовное наказание по статье 322 УК РФ. Нарушителям грозит до 6 лет лишения свободы.