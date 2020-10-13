Торговый центр «Леруа Мерлен» в Пскове откроется в конце октября этого года. Об этом сообщил председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрей Михеев на пресс-конференции 13 октября, передает Псковское агентство информации.

По словам Андрея Михеева, для Пскова этот проект является одним из самых масштабных. Площадь нового торгового центра составляет 8,5 тыс. квадратных метров, в нём открыты порядка 100 рабочих мест.

Реализация проекта по строительству торгового центра сети «Леруа Мерлен» в Пскове стартовала во второй половине 2018 года. Инвестор в него вложил порядка 800 млн рублей.