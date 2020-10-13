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Политика

Житель Стругокрасненского района осужден на шесть лет за убийство матери

13 октября 2020 года, 12:13

Житель Стругокрасненского района осужден на 6 лет за избиение своей матери, повлекшее по неосторожности ее смерть, сообщили «Псковской правде» в прокуратуре района.

Суд установил, что в октябре 2019 года подсудимый нанес своей матери множество ударов руками в область головы, туловища и конечностей. Мужчина избил мать из-за личной неприязни к ней, возникшей в связи с ее алкоголизмом. В результате ударов у женщины возникли множественные кровоизлияния по всему телу, а также перелом 8 ребер с внутренним кровотечением, которое образовало дыхательную недостаточность и привело к смерти.

В отношении преступника завели уголовное дело предусмотренное частью 4 статьей 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). Суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

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