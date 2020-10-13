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Общество / Здоровье

Псковская область вошла в число регионов с низким индексом COVID-тревожности

13 октября 2020 года, 10:28

Псковская область вошла в топ-5 регионов России с наименьшей тревожностью по поводу COVID-19 в социальных медиа, сообщает Brand Analytics. Специалисты системы анализа соцмедиа и СМИ исследовали индекс COVID-тревожности в регионах России с начала 2020 года до 9 октября.  

Псковская область вошла в число регионов с низким индексом COVID-тревожности

Фото Brand Analytics

В топ самых спокойных регионов также вошли Чувашская и Кабардино-Балкарская республики и Сахалинская области, Республика Дагестан. Здесь не выявлено массовой паники в медиа и социальных сетях. 

Самой большой COVID-тревожностью отличаются жители Магаданской области, Чукотского автономного округа, Крыма, Курганской и Еврейской автономной областей. По словам исследователей, жители центральных регионов спокойнее встречают вторую волну, а чем дальше от Москвы, тем тревожнее население.

Псковская область вошла в число регионов с низким индексом COVID-тревожности
Индекс ковид-тревожности в соцмедиа в регионах России на 9 октября 2020 года
Фото Brand Analytics

За основу исследования специалисты взяли публикации с упоминанием уоронавируса и численность населения, а потом посчитали индекс COVID-тревожности, который ровняется числу упоминаний темы вируса за день на каждые 10 тысяч населения страны.

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