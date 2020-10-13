Псковская область вошла в число регионов с низким индексом COVID-тревожности

Псковская область вошла в топ-5 регионов России с наименьшей тревожностью по поводу COVID-19 в социальных медиа, сообщает Brand Analytics. Специалисты системы анализа соцмедиа и СМИ исследовали индекс COVID-тревожности в регионах России с начала 2020 года до 9 октября.

В топ самых спокойных регионов также вошли Чувашская и Кабардино-Балкарская республики и Сахалинская области, Республика Дагестан. Здесь не выявлено массовой паники в медиа и социальных сетях.

Самой большой COVID-тревожностью отличаются жители Магаданской области, Чукотского автономного округа, Крыма, Курганской и Еврейской автономной областей. По словам исследователей, жители центральных регионов спокойнее встречают вторую волну, а чем дальше от Москвы, тем тревожнее население.