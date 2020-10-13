Псковская горбольница продолжает работать в формате COVID-центра

Псковская городская больница порка продолжает работать в формате COVID-центра. Об этом сообщил представитель комитета по здравоохранению Псковской области, отвечая на вопрос читательницы «Псковской правды» в официальной группе газеты в социальной сети «ВКонтакте».

«Когда откроют городскую больницу?» - уточнила псковичка.

«Всё будет зависеть от эпидемиологической обстановки», - отметили в комитете.

С начала пандемии коронавируса на базе Псковской городской больницы был создан региональный COVID-центр. На сегодняшний день в регионе зафиксированы 6 тыс. 114 случаев заболевания.