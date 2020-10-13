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Общество / Здоровье

64 человека заболели коронавирусом в Псковской области 12 октября

13 октября 2020 года, 09:26

За 12 октября коронавирус подтвердился у 64 человек в Псковской области и вторые сутки нет прироста числа выздоровевших, - сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

«+64 за сутки — это результат игнорирования простых мер профилактики. Не доводите ситуацию до критической!» - заявил глава региона. 

64 человека заболели коронавирусом в Псковской области 12 октября

Фото из Instagram-аккаунта губернатора Псковской области Михаила Ведерникова

Количество инфицированных COVID-19 достигло 6 тыс. 114 человек. 19 человек заболели коронавирусом в Пскове (всего 1 тыс. 982) и 26 —в Великих Луках (всего 1 тыс. 251). 5 заболевших выявили в Себежском (всего 63) районе и 4 - в Псковском (всего 506). По 2 случая заболевания обнаружили в Опочецком (всего 129) и Палкинском (всего 71) районах. По одному случаю COVID-19 подтвердили в Островском (всего 422), Порховском (всего 203), Невельском (всего 197), Плюсском (всего 109), Дедовичском (всего 83) и Пустошкинском (всего 32) районах.

Всего от коронавируса с начала пандемии поправились 4 тыс. 242 человек. Умерло — 67 человек.

«Берегите свое здоровье и не подвергайте опасности близких!» - добавил Михаил Ведерников.

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