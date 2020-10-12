В Псковской области все ветераны Великой Отечественной войны получат жилье. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области, на эти цели правительство РФ выделило 11 млн рублей.

Эти деньги позволят приобрести квартиры всем ветеранам Великой Отечественной война, которые стоят на учете.

Всего же регионам на эти цели будет выделен 1 млрд рублей. В новые квартиры по всей стране смогут переехать более 600 ветеранов.

Напомним, что в апреле ведомство уже направило на эти цели более 350 млн рублей, благодаря чему удалось обеспечить жильем более 200 человек.