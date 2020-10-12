Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Псковским интеграционным мастерским присвоен статус Регионального ресурсного центра

12 октября 2020 года, 19:49

Псковским интеграционным мастерским для инвалидов присвоен статус Регионального ресурсного центра. Об этом написано в Instagram мастерских.

"Региональный отраслевой ресурсный центр по разработке и апробации инновационных технологий, осуществлению комплексного подхода и межведомственного взаимодействия в сфере социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов старше 18 лет, включая систему долговременного ухода", - сообщили в мастерских, добавив, что в дальнейшем будут писать просто - Региональный ресурсный центр.

Функционал и полномочия становятся больше, но цель работы прежняя - развитие системы сопровождения не только в городе Пскове, но и на всей территории области. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

В Псковской области все ветераны Великой Отечественной войны получат жилье
Депутаты предложили упростить процедуру исключения руинированных памятников из госреестра
Псковичи определились с названием для нового сквера
Дополнительные смены введут на стройке соцгородка в Пскове
Финальный этап Кубка России по ралли пройдёт в Псковской области
Мошенник продал псковичу несуществующую собаку за 20 тысяч рублей
До 62 увеличилось число заражённых коронавирусом школьников в Псковской области
Первый этап строительства детского инфекционного отделения в Пскове завершен
Псковские пограничники нашли у границы с Латвией 21 тысячу пачек сигарет

Комментарии

Авторизация
No comments
Ни шагу вперёд

Общество / Здоровье
9 октября 15:04

Ни шагу вперёд

Что стоит за болью в спине
«Мне бы в небо!»

Общество / Соцзащита
28 сентября 18:34

«Мне бы в небо!»

Российских инвалидов в рамках реабилитации учат летать и прыгать с парашютом
На пользу людям

Общество / Соцзащита
30 сентября 17:09

На пользу людям

О новых электронных сервисах рассказали псковичам