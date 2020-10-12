Псковским интеграционным мастерским присвоен статус Регионального ресурсного центра

Псковским интеграционным мастерским для инвалидов присвоен статус Регионального ресурсного центра. Об этом написано в Instagram мастерских.

"Региональный отраслевой ресурсный центр по разработке и апробации инновационных технологий, осуществлению комплексного подхода и межведомственного взаимодействия в сфере социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов старше 18 лет, включая систему долговременного ухода", - сообщили в мастерских, добавив, что в дальнейшем будут писать просто - Региональный ресурсный центр.

Функционал и полномочия становятся больше, но цель работы прежняя - развитие системы сопровождения не только в городе Пскове, но и на всей территории области.