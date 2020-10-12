Депутаты предложили упростить процедуру исключения руинированных памятников из госреестра

Депутаты Северо-Запада предложили упростить процедуру исключения из единого государственного реестра объектов культурного наследия руинированных памятников, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов. Речь об этом шла на заседании постоянного комитета по культурной политике и туризму ПАСЗР в городе Сортавала.

По мнению парламентариев, это нововведение позволит активнее развивать муниципальные образования, на территории которых находятся исторические поселения, а также эффективнее использовать их историко-культурный потенциал.

«В настоящее время вопросы исключения из единого государственного реестра руинированных и утраченных объектов культурного наследия, по которым в силу давности событий отсутствует возможность подтверждения обстоятельств, повлекших их разрушение, решаются крайне медленно», - отметила начальник управления по охране объектов культурного наследия Республики Карелия Юлия Алипова. Эта проблема актуальна для всех регионов Северо-Запада.

Также депутаты отметили, что в случае исключения разрушенного памятника из реестра и снятия всех ограничений в отношении объекта недвижимости и земельного участка законодательством не предусмотрены меры, обеспечивающие сохранение внешнего вида ценной архитектурной среды в исторических поселениях в рамках нового строительства на данной территории.

Члены профильного парламентского комитета предложили принять федеральный нормативный правовой акт, в котором будет прописан порядок исключения из единого государственного реестра объектов культурного наследия народов РФ утраченных памятников истории и культуры и закрепления за правообладателем земельного участка обязательств по возведению реплики утраченного объекта на основании архивных материалов.

С этой инициативой комитет по культурной политике и туризму планирует обратиться в Правительство РФ. В ноябре документ рассмотрит Конференция Парламентской Ассоциации Северо-Запада России.

Ранее в областном Собрании депутатов обсуждался вопрос о возможности исключения объекта культурного наследия регионального значения «Казармы XIX века» в Себеже из единого госреестра объектов культурного наследия народов РФ. На сегодняшний день администрация Пскова намерена исключить руинированные дома на улице Труда, 4 и 7А.