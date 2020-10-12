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Общество / Коммуналка

Псковичи определились с названием для нового сквера

12 октября 2020 года, 17:38

Определено название для нового сквера на улице Технической, 14 в Пскове. Он будет называться «Соколинка», сообщили «Псковской правде» в пресс-службе муниципалитета.

Проект решения о присвоении названия скверу глава администрации Пскова Александр Братчиков внёс в Псковскую городскую Думу.

Создание сквера на улице Технической инициировали в 2017 году местные жители. В конце 2019 года был заключен контракт на благоустройство территории в рамках программы «Формирование современной городской среды». Сквер был готов в конце июля текущего года.

Там установили детскую и спортивную площадки с искусственным покрытием, тренажеры, теневые навесы, малые архитектурные формы, заасфальтированы дорожки, высажены растения и кустарники, установлены опоры освещения.

В августе жители микрорайона Овсище провели голосование в социальных сетях за название сквера. Большинство голосов набрало наименование «Соколинка».

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