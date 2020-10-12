Мошенник продал псковичу несуществующую собаку за 20 тысяч рублей

Еще три жителя Псковской области стали жертвами дистанционного мошенничества, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Первый пострадавший решил приобрести шпица через один из популярных сайтов. 36-летний пскович нашел понравившуюся собаку и связался с продавцом. Мошенник заверил, что собака будет закреплена за покупателем после перевода залога. Мужчина отправил на счет злоумышленника около 20 тысяч рублей, однако шпица так и не увидел.

Второе мошенничество совершил неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности одного из банков. Он позвонил 32-летнему великолучанину и заявил, что на мужчину пытаются незаконно оформить кредит. Мошенник предложил помощь в предотвращении операции и похитил 180 тысяч рублей.

Третьей жертвой подобного «банковского служащего» стал 66-летний пскович. Пенсионеру позвонил неизвестный, который представился работником банка, и сообщил, что мужчине необходимо заменить банковскую карту на новую. Для этого он взял у мужчины все необходимые сведения. После разговора с карты пострадавшего пропало 400 тысяч рублей.

Все жертвы дистанционного мошенничества обратились за помощью в полицию. По этим преступлениям были возбуждены уголовные дела. На сегодняшний день проводятся расследования.