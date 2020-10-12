До 62 увеличилось число заражённых коронавирусом школьников в Псковской области

В Псковской области число школьников, заразившихся коронавирусом, увеличилось до 62, сообщает официальный Телеграм-канал региона. В начале прошлой недели было 46 больных детей школьного возраста.

На дистанционное обучение переведены 16 классов в 12 школах Псковской области.

В своём традиционном обращении к жителям региона 11 октября губернатор Михаил Ведерников заявил, что пока оснований для перевода школ области на дистанционное обучение нет.