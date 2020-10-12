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Общество / Здоровье

Первый этап строительства детского инфекционного отделения в Пскове завершен

12 октября 2020 года, 14:02

Военные строители завершили первый этап возведения детского инфекционного отделения в Пскове, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе министерства обороны России.

Первый этап строительства детского инфекционного отделения в Пскове завершен

Фото Дарьи Хватковой

На сегодняшний день специалисты военно-строительного комплекса Минобороны РФ закончили укладывать фундамент и перешли к монтажу металлоконструкций и кладке внутренних перегородок.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой о строительстве в Пскове детского инфекционного отделения. Глава государства поручил Министерству обороны РФ возвести медицинское учреждение на 60 мест.

Ранее военные строители сдали два многофункциональных медицинских центра на 200 и 100 мест в Пскове и Великих Луках. Инфекционная больница в Пскове получила лицензию на осуществление медицинской деятельности с 2 октября. 

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