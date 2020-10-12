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Происшествия / Преступление

Псковские пограничники нашли у границы с Латвией 21 тысячу пачек сигарет

12 октября 2020 года, 13:25

Пограничники изъяли 21 тысячу пачек сигарет приготовленных для контрабанды в Латвию, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

Псковские пограничники нашли у границы с Латвией 21 тысячу пачек сигарет

Фото пресс-службы Пограничного управления ФСБ России по Псковской области

Сотрудники Пограничного управления обнаружили 42 коробки с табачной продукцией иностранного производства в лесу вблизи государственной границы в районе деревни Гавры Пыталовского района. Товар был подготовлен для транспортировки из Российской Федерации и замаскирован ветками.

Псковские пограничники нашли у границы с Латвией 21 тысячу пачек сигарет

Фото пресс-службы Пограничного управления ФСБ России по Псковской области

Предварительная оценка стоимости найденной партии сигарет составила около 900 тыс. рублей. Табачные изделия изъяли для дальнейшего выяснения всех обстоятельств преступления.

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