Псковские пограничники нашли у границы с Латвией 21 тысячу пачек сигарет

Пограничники изъяли 21 тысячу пачек сигарет приготовленных для контрабанды в Латвию, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.
Пограничники изъяли 21 тысячу пачек сигарет приготовленных для контрабанды в Латвию, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.
Сотрудники Пограничного управления обнаружили 42 коробки с табачной продукцией иностранного производства в лесу вблизи государственной границы в районе деревни Гавры Пыталовского района. Товар был подготовлен для транспортировки из Российской Федерации и замаскирован ветками.
Предварительная оценка стоимости найденной партии сигарет составила около 900 тыс. рублей. Табачные изделия изъяли для дальнейшего выяснения всех обстоятельств преступления.