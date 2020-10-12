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Политика / Власть

Псков посетит министр культуры Ольга Любимова

12 октября 2020 года, 13:06

Министр культуры Ольга Любимова прибудет в Псков с рабочим визитом на этой неделе, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

Псков посетит министр культуры Ольга Любимова
Ольга Любимова
Фото с сайта Министерства культуры РФ

Ольга Любимова намерена встретиться с сотрудниками Псковского театра драмы имени А. С. Пушкина, с которыми она обсудит предстоящую федерализацию. Ранее сообщалось, что псковский драмтеатр объединится с петербургским Александринским театром в январе 2021 года.

В ходе рабочего визита министр культуры посетит областную библиотеку, а также оценит результаты реализации нацпроекта «Культура».

Кроме того, планируется обсуждение вопроса участия Псковской области в проекте «Возрождение исторических усадеб». 

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