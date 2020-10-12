Псков посетит министр культуры Ольга Любимова

Министр культуры Ольга Любимова прибудет в Псков с рабочим визитом на этой неделе, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

Ольга Любимова намерена встретиться с сотрудниками Псковского театра драмы имени А. С. Пушкина, с которыми она обсудит предстоящую федерализацию. Ранее сообщалось, что псковский драмтеатр объединится с петербургским Александринским театром в январе 2021 года.

В ходе рабочего визита министр культуры посетит областную библиотеку, а также оценит результаты реализации нацпроекта «Культура».

Кроме того, планируется обсуждение вопроса участия Псковской области в проекте «Возрождение исторических усадеб».