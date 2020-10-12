Месхиев рассказал, какие спектакли поставят в Псковском театре в этом сезоне

О том, какие спектакли ждать псковичам в этом театральном сезоне, рассказал кинорежиссер и художественный руководитель Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина Дмитрий Месхиев в интервью «Российской газете».

«Надеемся, что будет ставить пьесу братьев Пресняковых «Пленные духи» Айрат Абушахманов, главный режиссер Башкирского академического театра драмы имени Мажита Гафури. На постановку пьесы Дмитрия Данилова «Свидетельские показания» приглашен Семен Серзин (создатель петербургского «Невидимого театра»), недавно он переехал в Москву», - рассказал Месхиев. Худрук заметил, что на сегодняшний день сложно что-то планировать.

Также он обещал выпустить спектакль Веры Поповой «Дни Победы». Его должны были показать зрителю ко Дню Победы, но премьера не состоялась из-за пандемии.

Сам Месхиев планирует поставить комедию «Академия смеха» современного японского драматурга, сценариста, актера и режиссера Коки Митани. «Это новое для меня дело, берусь за него с осторожностью. Честно говоря, страшновато, ответственность большая. Хотя очень интересно попробовать», - сказал кинорежиссер.