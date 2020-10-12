Главный врач Псковской психбольницы №1 покинул свой пост

Павел Торкунов покинул пост главного врача Псковской областной психиатрической больницы №1, сообщает Псковское агентство информации.

Как отметили в медучреждении, с руководителем не продлил контракт комитета по здравоохранению Псковской области.

Ранее на Павла Торкунова было заведено административное дело по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ (совершение действий (или бездействия) при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, либо в период карантина). Поводом послужила вспышка коронавируса в больнице. Там заболели 32 пациента.

В итоге главного врача медучреждения оштрафовали на 150 тысяч рублей.