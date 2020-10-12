Более 300 рыб незаконно выловили браконьеры на озере в Невельском районе

Более 300 подлещиков, окуней, щук и рыб других пород незаконно выловили браконьеры на озере Завережье у деревни Дубищи Невельского района. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

11 октября от представителя службы рыбоохраны в полицию поступило сообщение о том, что неизвестные с использованием сетей ведут незаконную ловлю рыбы. На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа полиции.

Правоохранители задержали браконьеров с поличным. Ими оказались 45-летний и 46-летний жители Невеля.

У нарушителей изъяли улов, автомобиль, на котором они приехали, лодку с мотором, более десятка сетей. По данному факту проводится проверка.