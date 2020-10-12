Из-за заболевшего директора дети не пошли в школу в Гдовском районе

Ученики Яммской школы Гдовского района 12 октября не пошли в школу из-за заболевшего коронавирусом директора школы Александра Сосницкого. Заболевание подтвердилось и у супруги руководителя образовательного учреждения, которая работает учителем. Об этом «Псковской правде» сообщил начальник управления образования Гдовского района Михаил Трус.

По его словам, учащиеся остались дома по распоряжению администрации школы. Решение о дальнейшей организации образовательного процесса в Яммской школе будет принято в течение дня, после того, как район получит предписание Роспотребнадзора области.

Заболевший директор и его жена-педагог находятся на самоизоляции.

Ранее в школах Псковской области из-за выявленных случаев коронавируса были переведены на дистанционное обучение 19 классов. Как заявил губернатор Михаил Ведерников, оснований для полного перехода всех школ на дистанционное обучение на данный момент нет.