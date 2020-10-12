Из-за заболевшего директора дети не пошли в школу в Гдовском районе

Ученики Яммской школы Гдовского района 12 октября не пошли в школу из-за заболевшего коронавирусом директора школы Александра Сосницкого. Заболевание подтвердилось и у супруги руководителя образовательного учреждения, которая работает учителем. Об этом «Псковской правде» сообщил начальник управления образования Гдовского района Михаил Трус.
Фото Дарьи Хватковой
По его словам, учащиеся остались дома по распоряжению администрации школы. Решение о дальнейшей организации образовательного процесса в Яммской школе будет принято в течение дня, после того, как район получит предписание Роспотребнадзора области.
Заболевший директор и его жена-педагог находятся на самоизоляции.
Ранее в школах Псковской области из-за выявленных случаев коронавируса были переведены на дистанционное обучение 19 классов. Как заявил губернатор Михаил Ведерников, оснований для полного перехода всех школ на дистанционное обучение на данный момент нет.