Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Здоровье

Из-за заболевшего директора дети не пошли в школу в Гдовском районе

12 октября 2020 года, 11:30

Ученики Яммской школы Гдовского района 12 октября не пошли в школу из-за заболевшего коронавирусом директора школы Александра Сосницкого. Заболевание подтвердилось и у супруги руководителя образовательного учреждения, которая работает учителем. Об этом «Псковской правде» сообщил начальник управления образования Гдовского района Михаил Трус.

Из-за заболевшего директора дети не пошли в школу в Гдовском районе

Фото Дарьи Хватковой

По его словам, учащиеся остались дома по распоряжению администрации школы.  Решение о дальнейшей организации образовательного процесса в Яммской школе будет принято в течение дня, после того, как район получит предписание Роспотребнадзора области. 

Заболевший директор и его жена-педагог находятся на самоизоляции. 

Ранее в школах Псковской области из-за выявленных случаев коронавируса были переведены на дистанционное обучение 19 классов. Как заявил губернатор Михаил Ведерников, оснований для полного перехода всех школ на дистанционное обучение на данный момент нет.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

До 62 увеличилось число заражённых коронавирусом школьников в Псковской области
Первый этап строительства детского инфекционного отделения в Пскове завершен
Псковские пограничники нашли у границы с Латвией 21 тысячу пачек сигарет
Псков посетит министр культуры Ольга Любимова
Месхиев рассказал, какие спектакли поставят в Псковском театре в этом сезоне
В январе 2021 года Псковский театр объединится с петербургской «Александринкой»
Главный врач Псковской психбольницы №1 покинул свой пост
Более 300 рыб незаконно выловили браконьеры на озере в Невельском районе
Происшествия с детьми в Псковской области находятся на контроле у генпрокурора

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Китайский коронавирус
Как псковичам защититься во время глобальной эпидемии
Ни шагу вперёд

Общество / Здоровье
9 октября 15:04

Ни шагу вперёд

Что стоит за болью в спине
«Мне бы в небо!»

Общество / Соцзащита
28 сентября 18:34

«Мне бы в небо!»

Российских инвалидов в рамках реабилитации учат летать и прыгать с парашютом
На пользу людям

Общество / Соцзащита
30 сентября 17:09

На пользу людям

О новых электронных сервисах рассказали псковичам