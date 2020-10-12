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Происшествия / ЧП

Происшествия с детьми в Псковской области находятся на контроле у генпрокурора

12 октября 2020 года, 10:27

Два происшествия с детьми в Псковской области взяла на особый контроль генеральная прокуратура, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

Первый случай -госпитализация 14 учеников школы №7 в городе Великие Луки, которые на торжественной линейке почувствовали недомогание. Детей 6 – 11 классов доставили в Великолукскую детскую городскую больницу. По этому поводу возбудили уголовное дело. Прокуратура Псковской области с контролирующими органами проверяют антитеррористическую защищенность образовательной организации, соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства и порядок согласования массового мероприятия со специалистами.

Также на контроле у прокуратуры Псковской области находится расследование уголовного дела, которое связано с падением 15-летней девочки с 9-метровой высоты при прохождении одной из веревочных трасс спортивно-туристического комплекса «Раздолье» в Пскове. Ей, считают правоохранительные органы, были оказаны услуги не безопасные для жизни и здоровья. 15-летняя клиентка потеряла равновесие и сорвалась вниз. Ребенок получил черепно-мозговую травму, ушибы и переломы. Выяснилось, что девочка была не пристегнута страховочными карабинами к страховочному тросу. Прокуратура проверяет соблюдение законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, дает оценку действиям сотрудников парка по контролю и использованию оборудования и страховочных устройств, а также соблюдению техники безопасности. 

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