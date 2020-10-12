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Общество / Здоровье

Никто не выздоровел от коронавируса в Псковской области 11 октября

12 октября 2020 года, 09:30

«Сегодня рекордный прирост числа ковидбольных в России с начала пандемии!», - написал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте. За сутки 11 октября от COVID-19 никто в регионе не выздоровел, а количество заболевших выросло на 61.

Никто не выздоровел от коронавируса в Псковской области 11 октября

Фото из Instagram-аккаунта губернатора Псковской области Михаила Ведерникова

Всего с начала пандемии заболели 6 тыс. 80 человек. В Пскове подтвердились 16 случаев заболевания коронавирусом (всего 1 тыс. 963), а в Великих Луках — 20 (всего 1 тыс. 225). 6 человек заболели в Себежском (всего 58) районе. По 4 заболевших выявили в Псковском (всего 502) и Островском (всего 421) районах. У трёх жителей диагноз «COVID-19» подтвердили в Порховском районе (всего 202), у двух - в Великолукском (всего 242) и Опочецком (всего 127) районах. По одному ковидбольному выявили в Печорском (всего 115), Плюсском (всего 108), Гдовском (всего 94) и Дедовичском (всего 82) районах.

С начала пандемии от коронавируса выздоровели 4 тыс. 242 человек. Число умерших не изменилось — 67 человек.

«Все устали от ограничений, но сейчас не время расслабляться. Вместе справимся! Берегите себя!» - добавил Михаил Ведерников.

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