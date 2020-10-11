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Происшествия / ДТП

Пешеход погиб под колёсами автомобиля в Невеле

11 октября 2020 года, 21:18

В Невеле под колёсами автомобиля погиб пешеход. Как сообщает Телеграм-канал «Псковская сводка», авария произошла вечером 11 октября на улице Ленина.

Пешеход погиб под колёсами автомобиля в Невеле

Фото Псковского агентства информации

Местный житель на автомобиле «Шевроле Нива» сбил мужчину, который переходил дорогу вне пешеходного перехода.

По словам водителя, он поздно заметил пешехода, поскольку был ослеплён фарами другого автомобиля. Мужчину отправили на освидетельствование в районную больницу.

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