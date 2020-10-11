Пешеход погиб под колёсами автомобиля в Невеле

В Невеле под колёсами автомобиля погиб пешеход. Как сообщает Телеграм-канал «Псковская сводка», авария произошла вечером 11 октября на улице Ленина.
В Невеле под колёсами автомобиля погиб пешеход. Как сообщает Телеграм-канал «Псковская сводка», авария произошла вечером 11 октября на улице Ленина.
Местный житель на автомобиле «Шевроле Нива» сбил мужчину, который переходил дорогу вне пешеходного перехода.
По словам водителя, он поздно заметил пешехода, поскольку был ослеплён фарами другого автомобиля. Мужчину отправили на освидетельствование в районную больницу.