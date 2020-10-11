Более 230 млн рублей получит Псковская область на выплаты на детей

236 млн 639,9 тыс. рублей выделены Псковской области на выплаты на детей от 3 до 7 лет, сообщает официальный сайт Правительства РФ.

Распоряжение о направлении средств в регионы подписан премьер-министр России Михаил Мишустин. Всего на ежемесячные выплаты на детей субъектам Федерации выделены свыше 8,8 млрд рублей из резервного фонда Правительства страны.

В пояснительной записке отмечается, что необходимость дополнительного финансирования связана с ростом количества детей, чьи родители имеют право на выплату. Их в России уже более 3,8 миллиона человек.

Ежемесячные пособия на детей от 3 до 7 лет введены указом президента России Владимира Путина. Выплачиваются они с 1 июня семьям с низкими доходами.

Размер пособия составляет 50% от регионального прожиточного минимума ребёнка и составляет в среднем 5 тыс. 500 рублей.