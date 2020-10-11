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Экономика / Сельское хозяйство

За труд и преданность делу поблагодарил тружеников села Александр Котов

11 октября 2020 года, 17:24

За труд и преданность делу поблагодарил сотрудников и ветеранов сельскохозяйственных предприятий, работников пищевой и перерабатывающей промышленности, фермеров председатель Псковского областного Собрания Александр Котов. Он от имени депутатов и себя лично поздравил с профессиональным праздником работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального парламента.

За труд и преданность делу поблагодарил тружеников села Александр Котов

фото пресс-службы Псковского областного Собрания

Александр Котов подчеркнул, что агропромышленный комплекс всегда был и остаётся одним из ведущих секторов экономики Псковской области. «Получив в новых экономических и политических условиях стимул к развитию, сельское хозяйство из года в год демонстрирует высокие темпы роста и отличные показатели, увеличивает производство собственной продукции», - отметил он.

По словам председателя Собрания, основой работы в сельском хозяйстве являются верность лучшим традициям крестьянского труда и любовь к родной земле. Сейчас, сказал он, аграрный сектор стал высокотехнологичной отраслью экономики, модернизация производства позволяет быстрее и легче демонстрировать рост и рекордные показатели, но и в новых условиях труд на земле остаётся нелёгким.

«От слаженной работы аграриев зависит благосостояние жителей и продовольственная безопасность региона, - заявил Александр Котов. - Уверен, у агропромышленного комплекса Псковской области огромный потенциал развития, который при поддержке государства обязательно будет реализован».

Спикер Собрания пожелал аграриям и их семьям здоровья, благополучия и новых свершений.

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