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Общество / Здоровье

Более 60 человек заразились коронавирусом в Псковской области за сутки

11 октября 2020 года, 14:09

В Псковской области за сутки 10 октября выявили 63 новых случая коронавируса. «Это серьёзный повод задуматься об опасности. Растет география распространения коронавируса», - написал губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

Более 60 человек заразились коронавирусом в Псковской области за сутки

21 заражённый добавился в Пскове, 16 — в Великих Луках, по 4 — в Псковском и , Островском районах, по два — в Порховском, Невельском, Новосокольническом, Опочецком, Гдовском, Бежаницком, Себежском районах, по одному — в Великолукском, Плюсском, Палкинском и Стругокрасненском районах.

Выздоровели 4 тыс. 242 жителей Псковской области, в том числе 37 — за последние сутки. Также в регионе подтверждены 67 летальных исходов в результате заражения коронавирусом.

Количество исследований на выявление заболевания достигло 110 тыс. 106.

«Не рискуйте здоровьем. Соблюдая профилактические меры — вы спасаете жизни. Берегите себя и будьте здоровы», - призвал Михаил Ведерников.

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