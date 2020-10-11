Ерундой назвал Ведерников информацию о госпитализации по блату в новый медцентр

Полной ерундой назвал губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщения о том, что в новый многофункциональный медицинский центр в Пскове попадают по блату пациенты, у которых есть связи с знакомства. Об этом глава региона заявил в своём еженедельном видеобращении к жителям региона, размещённом в Instagram.

«Ни о каком блате, особенно в условиях борьбы с коронавирусной инфекции, речи быть не может», - подчеркнул Михаил Ведерников.

Он призвал жителей региона правильно относится ко всему, ценить то новое, что так не просто досталось Псковской области, уважать работу команды, которая снова оказалась на передовой борьбы с коронавирусом. «Это действительно не простой труд, плоды которого доступны и будут доступны каждому жителю Псковской области», - заверил губернатор.

Новый медцентр начал принимать пациентов в начале недели.