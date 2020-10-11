Авиарейс «Псков — Минеральные Воды» будет регулярным, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём еженедельном видеобращении к жителям региона, размещённом в Instagram.

Он отметил, что первый рейс улетел из Пскова 6 октября с загрузкой более половины борта. «Учитывая сезон и полное отсутствие рекламы — это хороший результат», - подчеркнул глава региона.

При этом он обратил внимание на невысокую цену билета и удобное расписание: самолёт выделает из Пскова в 10:40 и прибывает в Минеральные Воды в 13:25.

Новый авиарейс будет курсировать дважды в неделю — по вторникам и пятницами.

«При этом прошу обратить внимание всех, планирующих посещение Ставропольского края. 6 октября губернатор края Владимир Владимирович Владимиров подписал указ об обязательной 14-дневной изоляции для всех туристов без местной прописки. Исключение составляют гости санаториев. Поэтому учитывайте это в своих планах», - обратился к псковичам Михаил Ведерников.