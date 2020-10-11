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Общество / Образование

За работу в период пандемии поблагодарил губернатор псковских учителей

11 октября 2020 года, 12:36

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поблагодарил учителей за работу в период противодействия распространению коронавирусной инфекции.

В своём видеообращении в Instagram глава региона процитировал президента РФ Владимира Путина, который сказал, что в этом году каждый педагог достоит звания «Учитель года». «С этим нельзя не согласиться, учитывая те испытания, которые выпали на долю наших преподавателей с начала противодействия новой коронавирусной инфекции», - отметил губернатор.

За работу в период пандемии поблагодарил губернатор псковских учителей

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Он напомнил о длительном периоде дистанционного обучения и обратил внимание, что сейчас труд учителей сопряжён с риском для их собственного здоровья. «Этот вызов наши учителя приняли с честью, выполняя все требования Роспотребнадзора и обеспечивая безопасность наших детей. В первую очередь благодаря этому мы проходим этот сложный период безболезненно и за это каждый из преподавателей достоин искренней благодарности», - сказал губернатор.

Он напомнил о том, что на минувшей неделе состоялось первое в истории региона присвоение почётного звания «Заслуженный педагогический работник Псковской области».

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