Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Происшествия / ЧП

Ведерников о госпитализации школьников: Делаем всё необходимое для установления причин

11 октября 2020 года, 11:59

«Мы делаем всё необходимое, чтобы установить причины произошедшего и добиться прозрачной картины», - заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, комментируя ситуацию с госпитализацией великолукских школьников в видеообращении на своей странице в Instagram. Он подчеркнул, что это тревожный случай, который требует самого тщательного разбирательства.

Глава региона напомнил, что расследование произошедшего в школе №7 города Великие Луки держит на личном контроле. «При этом очень важно, чтобы реакция общества тоже была разумной и последовательной», - сказал он.

По словам губернатора, поводов для тревоги было предостаточно, но большинство из них не оправдались уже в первые часы и первые сутки после случившегося.

«Сразу было очевидно, что несмотря на слухи в социальных сетях, к коронавирусу эта ситуация не имеет никакого отношения», - сказал Михаил Ведерников. Также он отметил, что 5 октября к потере сознания были близки только трое детей, а не все 13, как сообщалось в самом начале. Кроме того, детей не помещали в реанимацию, такого отделения в больнице, куда были доставлены школьники, нет. Речь шла о палате интенсивной терапии, куда поместили двух девочек.

«И тем более никто в первые сутки не отправлял детей домой, не дожидаясь результатов анализов, хотя даже такие слухи упорно циркулировали в интернете», - подчеркнул губернатор.

13 школьников были доставлены в больницу с торжественной линейки, ещё одного ребёнка с аналогичными симптомами, среди которых были головокружение и головная боль, доставили в больницу вечером. Анализы не выявили никаких отклонений от нормы у детей. В настоящее время школьники выписаны из больницы с диагнозом «синдром вегетативной дисфункции». 

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Более 60 человек заразились коронавирусом в Псковской области за сутки
Ерундой назвал Ведерников информацию о госпитализации по блату в новый медцентр
Авиарейс «Псков — Минеральные Воды» будет регулярным
За работу в период пандемии поблагодарил губернатор псковских учителей
Губернатор: Оснований для перехода на дистанционное обучение в Псковской области нет
С профессиональным праздником поздравил сельхозработников Михаил Ведерников
Депортированный из Латвии глава общества военных ветеранов находится в Псковской области
Великолукских школьников выписали с диагнозом «синдром вегетативной дисфункции»
В Великих Луках в гостях у друга умер школьник

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

ЧП в великолукской школе № 7
13 школьников были госпитализированы в Великих Луках 5 октября: они почувствовали себя плохо прямо во время торжественной линейки в школе № 7.
От мошенника ушла жена, на карту которой он собирал деньги

Происшествия / Правосудие
12 марта 09:18

От мошенника ушла жена, на карту которой он собирал деньги

В Стругах Красных удалось раскрыть дистанционное мошенничество, связавшее жертву из Петербурга и преступника из Калининграда
Самые интересные находки псковских таможенников последнего времени

Происшествия / Преступление
4 марта 10:55

Самые интересные находки псковских таможенников последнего времени

Сигареты в деревянных досках и щепках, книга с автографом Булгакова, золото, деньги и «Айфоны»
Десятиклассник из Печорского района избил учительницу

Происшествия
21 февраля 13:09

Десятиклассник из Печорского района избил учительницу

В интернете появилось шокирующее видео с урока в Лавровской гимназии Печорского района