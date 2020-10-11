Ведерников о госпитализации школьников: Делаем всё необходимое для установления причин

«Мы делаем всё необходимое, чтобы установить причины произошедшего и добиться прозрачной картины», - заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, комментируя ситуацию с госпитализацией великолукских школьников в видеообращении на своей странице в Instagram. Он подчеркнул, что это тревожный случай, который требует самого тщательного разбирательства.

Глава региона напомнил, что расследование произошедшего в школе №7 города Великие Луки держит на личном контроле. «При этом очень важно, чтобы реакция общества тоже была разумной и последовательной», - сказал он.

По словам губернатора, поводов для тревоги было предостаточно, но большинство из них не оправдались уже в первые часы и первые сутки после случившегося.

«Сразу было очевидно, что несмотря на слухи в социальных сетях, к коронавирусу эта ситуация не имеет никакого отношения», - сказал Михаил Ведерников. Также он отметил, что 5 октября к потере сознания были близки только трое детей, а не все 13, как сообщалось в самом начале. Кроме того, детей не помещали в реанимацию, такого отделения в больнице, куда были доставлены школьники, нет. Речь шла о палате интенсивной терапии, куда поместили двух девочек.

«И тем более никто в первые сутки не отправлял детей домой, не дожидаясь результатов анализов, хотя даже такие слухи упорно циркулировали в интернете», - подчеркнул губернатор.

13 школьников были доставлены в больницу с торжественной линейки, ещё одного ребёнка с аналогичными симптомами, среди которых были головокружение и головная боль, доставили в больницу вечером. Анализы не выявили никаких отклонений от нормы у детей. В настоящее время школьники выписаны из больницы с диагнозом «синдром вегетативной дисфункции».