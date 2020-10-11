Губернатор: Оснований для перехода на дистанционное обучение в Псковской области нет

Оснований для перехода на дистанционное обучение в Псковской области нет, заявил губернатор Михаил Ведерников в своём еженедельном видеобращении к жителям региона, размещённом в Instagram.

«Мы связывали возможные риски в начале осени с началом учебного года, но в настоящий момент ситуация остаётся стабильной и полностью контролируемой. С 1 сентября у 46 школьников был подтверждён диагноз «коронавирусная инфекция» и это сотая доля процента от числа обучающихся», - отметил губернатор. По его словам, на дистанционное обучение переведены 19 классов в 10 школах области и 11 групп в профтехучилищах. «Заболевание было выявлено вовремя и принятых мер оказалось достаточно для ограничения распространения заболевания среди учащихся и педагогов», - заверил Михаил Ведерников.

Он заявил, что эпидемиологическая ситуация в Псковской области остаётся непростой, но контролируемой: каждый день фиксируется порядка 50 новых случаев коронавируса, но резкой вспышки заболеваемости удаётся избежать благодаря ответственному отношению жителей и слаженной работе комитета здравоохранения и санитарной службы Роспотребнадзора.

При этом губернатор обратил внимание, что значительная часть посетителей сельскохозяйственной ярмарки в Пскове в прошлые выходные не пользовались средствами индивидуальной защиты. Он призвал жителей региона не игнорировать такое поведение и объяснять риски окружающим. «Каждый больной человек без маски заражает в среднем 3-4 человека. Смертность от коронавирусной инфекции в среднем составляет порядка 4%. Это достаточные основания, чтобы скорректировать своё поведение. Это понимает большинство и я благодарен каждому, кто разумно относится ко всем существующим ограничениям. Ваш пример очень важен для всех окружающих», - заключил Михаил Ведерников.