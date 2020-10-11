С профессиональным праздником поздравил сельхозработников Михаил Ведерников

На своей странице в Instagram глава региона отметил, что Псковская область показывает устойчивый рост производства сельскохозяйственной продукции. Регион занимает лидирующие позиции среди субъектов Северо-Западного федерального округа по производству скота и птицы на убой в живом весе, четвёртое место по производству молока. По словам губернатора, в этом году собран рекордный за последние десять лет урожай зерновых и зернобобовых культур.

«За каждым достижением – самоотверженная работа, ответственность, профессионализм, почетный труд работников, который сложно переоценить», - заявил Михаил Ведерников.

Он пожелал работникам сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности крепкого здоровья, благополучия, хорошей погоды, новых успехов и достижений во славу Псковской земли.