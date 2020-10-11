Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Экономика / Сельское хозяйство

С профессиональным праздником поздравил сельхозработников Михаил Ведерников

11 октября 2020 года, 10:17

С профессиональным праздником поздравил работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

С профессиональным праздником поздравил сельхозработников Михаил Ведерников

Фото из Instagram губернатора

На своей странице в  Instagram глава региона отметил, что Псковская область показывает устойчивый рост производства сельскохозяйственной продукции. Регион занимает лидирующие позиции среди субъектов Северо-Западного федерального округа по производству скота и птицы на убой в живом весе, четвёртое место по производству молока. По словам губернатора, в этом году собран рекордный за последние десять лет урожай зерновых и зернобобовых культур.

«За каждым достижением – самоотверженная работа, ответственность, профессионализм, почетный труд работников, который сложно переоценить», - заявил Михаил Ведерников.

Он пожелал работникам сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности крепкого здоровья, благополучия, хорошей погоды, новых успехов и достижений во славу Псковской земли.  

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Более 60 человек заразились коронавирусом в Псковской области за сутки
Ерундой назвал Ведерников информацию о госпитализации по блату в новый медцентр
Авиарейс «Псков — Минеральные Воды» будет регулярным
За работу в период пандемии поблагодарил губернатор псковских учителей
Ведерников о госпитализации школьников: Делаем всё необходимое для установления причин
Губернатор: Оснований для перехода на дистанционное обучение в Псковской области нет
Депортированный из Латвии глава общества военных ветеранов находится в Псковской области
Великолукских школьников выписали с диагнозом «синдром вегетативной дисфункции»
В Великих Луках в гостях у друга умер школьник

Комментарии

Авторизация
No comments
Найди свое вдохновение

Экономика / Инвестиции
6 октября 12:53

Найди свое вдохновение

«Мальская долина» приступает к реализации крупного инвестпроекта
Два года спустя: полёт нормальный

Экономика
2 октября 17:31

Два года спустя: полёт нормальный

Как в Псковской области развивается пассажирское авиасообщение
Четыре угла: куда уедет цирк?

Экономика
30 сентября 15:32

Четыре угла: куда уедет цирк?

«Псковская правда» узнала, что ждёт рынок родом из 90-х в центре Пскова